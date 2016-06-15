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    «Кубань» усилилась нападающим «Тосно»

    Нападающий «Тосно» Владимир Ильин стал игроком «Кубани». Контракт с воспитанником санкт-петербургского футбола рассчитан на три года.

    «По завершении сезона у меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но когда появилось предложение «Кубани», отмел все остальные сразу. Мне очень нравятся и город, и команда, очень надеюсь, что для меня это приглашение станет серьезным шагом вперед. К тому же воспитанник «Кубани» вратарь Эдуард Байчора, с которым мы в «Тосно» делили номер, советовал даже не раздумывать, а ехать в Краснодар, рассказал о клубе много хорошего. Готов приложить все силы, чтобы помочь команде решить поставленную на сезон задачу», – рассказал Ильин.

    В среду, 15 июня, Владимир Ильин прошел углубленный медицинский осмотр в одном из лучших специализированных центров Краснодара, после чего с ним был подписан личный контракт. Новичок уже прибыл в расположение команды и примет участие в вечерней тренировке желто-зеленых.

    Источник: ФК «Кубань»

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    15.06.2016 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 15 июня 2016, 21:19

      ХОРОШИЙ ИГРОК?НЕ СЛЫШАЛ О ТАКОМ.

      1
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 15 июня 2016, 18:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать



      кубань вы дебилы??? вам усилятся нужно, а вы шваль собираете((

      -6
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > Kaisla 15 июня 2016, 19:51

      Шваль у тебя в рейтузах ущербное животное

      3
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