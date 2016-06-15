Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нарубин: «Никогда не боялся конкуренции»

    Новичок «Динамо» голкипер Сергей Нарубин уверен, что подписав контракт с московским клубом – он сделал шаг вперед в своей карьере.

    «Я никогда не боялся конкуренции. Для меня приход в «Динамо» – не шаг назад, а, скорее, шаг вперед, потому что «Динамо» – клуб с именем, а это много для меня значит», – сказал Нарубин.

    Напомним, московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2016 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 15 июня 2016, 22:02

      лучше бы беленов к нам перешел

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 15 июня 2016, 22:01

      нафига нарубина подписали

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 июня 2016, 17:13

      Ты Брянский Динамик от рода,ничего не бойся!Хорошим вратарям,и место в раме!Оценим,поддержим!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11