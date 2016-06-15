Сапета: «Докажем, что «Динамо» не должно было вылетать!»

Новичок «Динамо» полузащитник Александр Сапета рад вернуться в состав столичного клуба. Он пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть бело-голубых в Премьер-лигу.

«Я играл в «Динамо» не один год. Хотелось бы играть в Премьер-лиге, но случилось то, что случилось. Готов со своей командой подниматься в РФПЛ и навязывать борьбу другим клубам. Докажем всем, что «Динамо» не должно было вылетать!

У меня были и другие предложения, но я решил сделать себе вызов. Сейчас уже не важно, какие – я рад быть здесь. Было печально наблюдать за вылетом «Динамо». Но не стоит переживать о прошлом – надо возвращаться в Премьер-лигу», – заявил Сапета.

Ранее стало известно, «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.