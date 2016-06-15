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    Темников, Рыков, Сапета и Нарубин – в «Динамо»

    Московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.

    «Сапета, Рыков и Терехов вернулись в «Динамо», как в родной дом. Нарубин – очень опытный игрок и достойный коллега Шунину. Еще не все футболисты прошли медосмотр, будут еще имена, которые известны болельщикам», – заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.

    Контракты с Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным заключены на два года, с остальными футболистами – на три.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    15.06.2016 15:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +40

      Выключатель 30 15 июня 2016, 20:42

      Хоть в родном Красноярске увижу любимое Динамо!

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 15 июня 2016, 17:23

      И Спартаковец Зотов, тоже хорош. Уверен в выходе Динамо в ПЛ.

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG > denisrebrikov 15 июня 2016, 17:53

      Лет через пять.

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW > 18JG 15 июня 2016, 21:53

      иди в ж

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 15 июня 2016, 17:22

      Отлично, лучше чем ничего, Рад возвращению Сапеты и Рыкова. Нарубин тоже ничего вратарь.

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW > denisrebrikov 15 июня 2016, 21:52

      ну ну

      -1
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW > denisrebrikov 15 июня 2016, 21:53

      вратарь еще называется

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 15 июня 2016, 16:51

      Забирайте у нас Рязанцева к чертовой матери.

      1
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