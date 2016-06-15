Темников, Рыков, Сапета и Нарубин – в «Динамо»

Хоть в родном Красноярске увижу любимое Динамо!
Московское «Динамо» объявило о подписании контрактов с Владимиром Рыковым, Александром Сапетой, Сергеем Тереховым, Александром Зотовым, Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным.
«Сапета, Рыков и Терехов вернулись в «Динамо», как в родной дом. Нарубин – очень опытный игрок и достойный коллега Шунину. Еще не все футболисты прошли медосмотр, будут еще имена, которые известны болельщикам», – заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.
Контракты с Иваном Темниковым и Сергеем Нарубиным заключены на два года, с остальными футболистами – на три.
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 15 июня 2016 г.