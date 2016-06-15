Мутко: «Российских болельщиков постоянно провоцируют, а затем во всем обвиняют»

Министр спорта РФ Виталий Мутко не исключил, что во Франции в ближайшее время будут новые беспорядки с участием российских болельщиков.

«У меня нет уверенности, что беспорядки с участием российских болельщиков не повторятся. Здесь изначально, так пошло, что сразу идут задержания и однозначные обвинения в адрес российских болельщиков. Наших болельщиков постоянно провоцируют. И что ни происходит – сразу виноваты россияне.

Словаки подрались с Уэльсом, условно говоря, а виноваты наши. Вот такая подача информации и, конечно, никакой гарантии и уверенности в том, что беспорядки не повторятся, нет. Здесь сейчас находятся 15-20 тысяч россиян в разных городах. Большинство из них хотят посмотреть хороший футбол.

Хочется надеяться, что все это больше не повторится, но провокационных вещей тут очень много. В ходе матча с Англией гимн России освистали, фактически, его не было слышно. И никто в протоколе это не отметил, никто об этом не говорит.

Они все такие вежливые, а у нас болельщики «плохие». Это, конечно, вызывает некое недоумение и какую-то ответную реакцию со стороны наших болельщиков. Сейчас в Лилле находятся и британские болельщики, и болельщики Уэльса. Провокаций там будет еще достаточно, среди них немало агрессивных людей тоже», – сказал Мутко.

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