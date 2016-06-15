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  • Мутко: «Российских болельщиков постоянно провоцируют, а затем во всем обвиняют»

Мутко: «Российских болельщиков постоянно провоцируют, а затем во всем обвиняют»

15 июня 2016, 11:51
24

Министр спорта РФ Виталий Мутко не исключил, что во Франции в ближайшее время будут новые беспорядки с участием российских болельщиков.

«У меня нет уверенности, что беспорядки с участием российских болельщиков не повторятся. Здесь изначально, так пошло, что сразу идут задержания и однозначные обвинения в адрес российских болельщиков. Наших болельщиков постоянно провоцируют. И что ни происходит – сразу виноваты россияне.

Словаки подрались с Уэльсом, условно говоря, а виноваты наши. Вот такая подача информации и, конечно, никакой гарантии и уверенности в том, что беспорядки не повторятся, нет. Здесь сейчас находятся 15-20 тысяч россиян в разных городах. Большинство из них хотят посмотреть хороший футбол.

Хочется надеяться, что все это больше не повторится, но провокационных вещей тут очень много. В ходе матча с Англией гимн России освистали, фактически, его не было слышно. И никто в протоколе это не отметил, никто об этом не говорит.

Они все такие вежливые, а у нас болельщики «плохие». Это, конечно, вызывает некое недоумение и какую-то ответную реакцию со стороны наших болельщиков. Сейчас в Лилле находятся и британские болельщики, и болельщики Уэльса. Провокаций там будет еще достаточно, среди них немало агрессивных людей тоже», – сказал Мутко.

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Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Англия Словакия Мутко Виталий
Комментарии (24)
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gore88
1465981830
Умные не поддаются на провокации, Муток!
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Legioner-05
1465981865
А власть бездействует,решите уже этот вопрос
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андрей андреев
1465983869
На провокации нужно отвечать жёстко.например,нанести ядерный удар по Америке.И по Англии проклятой тоже.Хотя нет,в Лондоне же учатся 5140 детей наших чиновников.Как мы без них?
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Nesterenko
1465983943
Да в матче с Англией во втором тайме прекрасно было видно, как наши зажгли файеры. Наши фанаты всегда так делают, что запрещено в Европе. Российских фанатов всегда штрафуют и выгоняют, вспомните российские клубы У ЦСКА дисквалифицировали болельщиков после матча с Ромой, у Зенита не было фанатов после травмы Шунина и т.д. Козлов и моральных уродов у нас много на матчах, поэтому в Европе такое к России отношение
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Виталий1
1465984085
А понимает вообще уважаемый министр спорта, что умного человека ни на что спровоцировать и ни на кого науськать невозможно? Пусть все придурки мира скачут вокруг меня в своих провокационных плясках, ничего кроме смеха у меня их ужимки не вызовут. Спровоцировать на что-то или науськать на кого-то можно только быдло.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465984882
Пора от словоблудий в СМИ переходить к реальной защите россиян. Вопрос следует поднимать там, где это нужно. Тем более, что министр язык уже выучил.
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diadushka
1465984961
а сами по себе наши белые и пушистые! А все остальные - козлы, провоцируют нас(
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mik1954
1465985167
Французская власть в лице ее полиции в очередной раз воспроизвела градацию на людей (с их точки зрения) первого сорта и второго, т.е. пьяным свиньям, трусливым хамам и провокаторам с британских островов дозволено все, а Русским, по их мнению относящимся не к высшему сословию наций ничего, даже защищать свою честь.
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sochi-2013
1465986201
В это ситуации, пора бы и Путину что-нибудь сказать.
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alp
1465986395
Пора бы уже Мутко определиться с отношением к болельщикам. Хотя, вчерашним своим высказыванием, он отвернул от себя последних, кто поддерживал его.
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