Дешам: «Уверен, в матче с албанцами наши болельщики «зажгут»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящей встречи второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Албании.

«Будет отличная атмосфера, болельщики точно «зажгут». Новый «Велодром» – это синоним правильной футбольной атмосферы. Всегда приятно сюда возвращаться, не был тут с 2014 года. С тех пор арену отремонтировали, но всегда приятно приехать в Марсель и увидеть людей, с которыми проводил время будучи игроком или тренером.

В 1998 году тоже был ажиотаж, который только рос во время турнира. Мы чувствуем огромную поддержку от французских болельщиков, это прекрасно. О 98-м я с игроками не говорю. Да, я был частью той истории, но сейчас они должны написать свою.

Албания – прекрасно организованная команда, потому что у нее итальянский тренер, проделавший отличную работу. Они хорошо обороняются, но сильны не только этим, а, например, еще и быстрыми контратаками. Они много трудятся и успевают перекрывать огромные участки поля, что, конечно, впечатляет. Мы видели это в матче со Швейцарией, в котором албанцы в концовке заслуживали гола», – сказал Дешам.