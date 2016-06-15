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  • Дешам: «Уверен, в матче с албанцами наши болельщики «зажгут»

Дешам: «Уверен, в матче с албанцами наши болельщики «зажгут»

15 июня 2016, 10:36
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящей встречи второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Албании.

«Будет отличная атмосфера, болельщики точно «зажгут». Новый «Велодром» – это синоним правильной футбольной атмосферы. Всегда приятно сюда возвращаться, не был тут с 2014 года. С тех пор арену отремонтировали, но всегда приятно приехать в Марсель и увидеть людей, с которыми проводил время будучи игроком или тренером.

В 1998 году тоже был ажиотаж, который только рос во время турнира. Мы чувствуем огромную поддержку от французских болельщиков, это прекрасно. О 98-м я с игроками не говорю. Да, я был частью той истории, но сейчас они должны написать свою.

Албания – прекрасно организованная команда, потому что у нее итальянский тренер, проделавший отличную работу. Они хорошо обороняются, но сильны не только этим, а, например, еще и быстрыми контратаками. Они много трудятся и успевают перекрывать огромные участки поля, что, конечно, впечатляет. Мы видели это в матче со Швейцарией, в котором албанцы в концовке заслуживали гола», – сказал Дешам.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Франция Албания Дешам Дидье
Комментарии (1)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465977280
Т.е. хозяевам можно зажигать, а нам сразу 150 тонн и гудбай, Армения?
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