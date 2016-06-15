Дель Боске: «Очень неприятно, что Касильяс теперь не основной голкипер Испании»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске рассказал о своем решении выпустить в стартовом составе на матч с Чехией голкипера Давида Де Хеа, а не Икера Касильяса.

«Я даже своим детям не говорил, кто будет стоять в воротах против чехов. Мне очень неприятно от того, что Касильяс остался на скамейке запасных. Он футболист, который вызывает только уважение. Но мы выбирали на эту встречу лучшего.

Поведение Икера на скамейке было очень правильным», – сказал Дель Боске.