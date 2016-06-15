Россия и Словакия откроют второй тур Евро-2016

15 июня в Лилле будет дан старт второму туру чемпионата Европы-2016. На стадионе «Пьер-Моруа» сыграют участники группы B – команды России и Словакии. В матче первого круга подопечные Леонида Слуцкого вырвали ничью у англичан, а это означает, что победа в сегодняшнем поединке выведет сборную в плей-офф турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

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