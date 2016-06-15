Лукаку: «Сборная Бельгии по-прежнему крепко стоит на ногах»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку подвел итоги первого матча группового этапа Евро-2016 с командой Италии (0:2).

«Мы по-прежнему крепко стоим на ногах и знаем, что делать дальше. Перед турниром все говорили о нашем потенциале, но нужно было устроить проверку в игре с Италией. Соперник был очень силен тактически, нам есть чему поучиться у них.

Если мы хотим стать большой командой, нам необходимо пройти через подобные матчи. Теперь необходимо выиграть следующий поединок», – сказал Лукаку.