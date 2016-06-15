Роналду: «Сборная Исландии ничего не добьется на Евро-2016»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей с командой Исландии в матче группового этапа Евро-2016 выразил свое недовольство стилем игры соперника.

«Результат получился для нас не слишком хорошим. Мы старались изо всех сил, но Исландия даже не пробовала идти вперед. Они забили гол, но при этом создали два момента за 90 минут. Трудно играть в футбол, когда соперник не делает ничего, кроме как защищается, защищается и защищается. Им просто повезло сегодня.

В концовке встречи я думал, что исландцы выиграли Евро, ведь они так невероятно праздновали. На мой взгляд, стиль игры соперника говорит об их ограниченности. Они ничего не добьются на этом турнире.

Для нас же это только начало. Если вы смотрели игры Франции и Испании, то видели, как непросто им было выиграть. На 100 процентов уверен, что в следующем матче мы победим», – сказал Роналду.

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