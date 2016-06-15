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Роналду: «Сборная Исландии ничего не добьется на Евро-2016»

15 июня 2016, 06:39
27

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после ничьей с командой Исландии в матче группового этапа Евро-2016 выразил свое недовольство стилем игры соперника.

«Результат получился для нас не слишком хорошим. Мы старались изо всех сил, но Исландия даже не пробовала идти вперед. Они забили гол, но при этом создали два момента за 90 минут. Трудно играть в футбол, когда соперник не делает ничего, кроме как защищается, защищается и защищается. Им просто повезло сегодня.

В концовке встречи я думал, что исландцы выиграли Евро, ведь они так невероятно праздновали. На мой взгляд, стиль игры соперника говорит об их ограниченности. Они ничего не добьются на этом турнире.

Для нас же это только начало. Если вы смотрели игры Франции и Испании, то видели, как непросто им было выиграть. На 100 процентов уверен, что в следующем матче мы победим», – сказал Роналду.

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Источник: Telegraph.co.uk
Чемпионат Европы Португалия Исландия Роналду Криштиану
Комментарии (27)
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roman230582
1465962537
Как будто в первый раз с такой тактикой сталкивается, а ну да, привыкли что в Испании маленькие клубы ложатся под Реал
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kella
1465963754
Нытик в своем рапертуаре
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artem 81
1465963851
Походу нытикам нихрена не светит
Ответить
тигр 102
1465967485
не все по твоей воле, Кристиночка
Ответить
тигр 102
1465967497
симулянт хренов
Ответить
тигр 102
1465967504
оскар ему
Ответить
zubr252
1465971849
Роналду вообще был ноль ,Португалия тоже ничего не добьется.
Ответить
Ч.В.Г.
1465972146
Кристина, далеко не факт, что твоя Португалия из группы выйдет. Все таки Венгрия с Австрией посильнее Исландии будут
Ответить
ARMEN13
1465975122
Как класно играл вчера роналду, он шикарно отыграл боль подкатов, неправильность судейский решение. Отыграл все, кроме футбола. Браво.Оскар!!!
Ответить
vgarakh
1465976646
Какая разница как играет соперник, ты же великий, вот и показывай, что для тебя нет проблем и ты умеешь играть в футбол. А так искать причины, немного некрасиво.
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