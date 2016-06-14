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    Бэйл: «Ни один англичанин не попал бы в состав сборной Уэльса»

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл в преддверии матча с Англией выразил мнение, что ни одному из игроков соперника не удалось бы попасть в состав его команды.

    «Ни один из англичан не попал бы в сборную Уэльса. Конечно, у них хорошая команда и есть сильные стороны, но мы знаем о них все, так как наши игроки играют с ними каждую неделю в АПЛ. Знаем о слабых местах Англии, постараемся сделать все для победы», – сказал Бэйл.

    Напомним, что поединок группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и Уэльса состоится 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

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    Источник: The Guardian

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    14.06.2016 18:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 15 июня 2016, 18:29

      Это Бейл так шутит) Так же как и про Атлетико)

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 14 июня 2016, 21:54

      Надеюсь Бейл не сможет сыграть со сборной России и мне пофиг какая это будет причина, хоть англичане его сломать, хоть красную получит....

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 14 июня 2016, 21:40

      ну да, руни и харт сидели бы на скамейке...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3682

      lordmrv 14 июня 2016, 21:36

      Гран-при конкурса пиздаболов за Бейлом!

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июня 2016, 21:12

      «Ни один из англичан не попал бы в сборную Уэльса". Как точно подмечено! Ведь туда действительно берут только валлийцев. Поэтому ни один немец, ни один аргентинец, включая Месси, не попали бы в сборную Уэльса.

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Вомбат 14 июня 2016, 21:16

      Бывает ещё натурализация. Гилерме и Нойштедтер не дадут соврать.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > ФК Зенит всея Руси 14 июня 2016, 23:45

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Вомбат 14 июня 2016, 23:45

      ахах)) круто подметил))

      0
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      Рейтинг: +15

      Winter is comming 14 июня 2016, 21:03

      Топите соседей,Англия не та давно(как сборная,так и фанаты)а вы те!Вперед Валлийцы

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июня 2016, 20:27

      С Роналду что ли переобщался?)

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > bset 14 июня 2016, 20:46

      Да Бэйл не первый раз чушь несет!

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 14 июня 2016, 20:06

      Одержали первую победу и теперь такие заявления)) Посмотрим, когда англичане проедутся по ним , что он скажет))

      -1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 июня 2016, 20:05

      Этот Бэйл тот еще балабол...

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июня 2016, 19:41

      Не слишком ли самонадеянно для дебютантов

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