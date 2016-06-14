Могилевец, Рязанцев и Гасилин поедут на первый сбор «Зенита»

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» 16 июня проведут первую тренировку на своей базе в Удельном парке. Сообщается, что с главной командой будут работать вернувшиеся из аренд Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Максимилиан Проничев и Алексей Гасилин. Все они поедут на первый сбор с первой командой в Австрию, куда петербуржцы ориентировочно вылетают 20 или 22 июня.

Второй сбор сине-бело-голубые проведут в Швейцарии, откуда вернутся в Россию 19 июля. Первый официальный матч в новом сезоне состоится 23 июля – в поединке за Суперкубок «Зенит» сыграет с ЦСКА.