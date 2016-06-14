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  • Могилевец, Рязанцев и Гасилин поедут на первый сбор «Зенита»

Могилевец, Рязанцев и Гасилин поедут на первый сбор «Зенита»

14 июня 2016, 17:25
5

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» 16 июня проведут первую тренировку на своей базе в Удельном парке. Сообщается, что с главной командой будут работать вернувшиеся из аренд Павел Могилевец, Александр Рязанцев, Максимилиан Проничев и Алексей Гасилин. Все они поедут на первый сбор с первой командой в Австрию, куда петербуржцы ориентировочно вылетают 20 или 22 июня.

Второй сбор сине-бело-голубые проведут в Швейцарии, откуда вернутся в Россию 19 июля. Первый официальный матч в новом сезоне состоится 23 июля – в поединке за Суперкубок «Зенит» сыграет с ЦСКА.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Рязанцев Александр Могилевец Павел Гасилин Алексей
Комментарии (5)
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ФК Зенит всея Руси
1465929753
Удачи и здоровья.
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BAIv
1465938121
может у румына заиграют.. всё же он тренер в отличии от предыдущих физруков в Зените
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Garrincha58
1465938986
Рязанцев явно не в тему
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kazak1975
1465941934
Давно нужно было Гасилина подтягивать
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hmelarj
1465980499
может не только бердыев в паше игрока увидит)))
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