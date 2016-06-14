Симонян: «Поведение фанатов дискредитирует Россию, они дают повод отобрать ЧМ-2018»

Забирайте этот сраный ЧМ, все равно простым смертным людям туда не попасть, цены для чиновников. А за себя надо уметь постоять, все правильно пацаны сделали.
Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал решение УЕФА условно дисквалифицировать сборную России до конца Евро-2016 из-за беспорядков болельщиков на матче с Англией.
«Наказание строгое, но справедливое. До тех пор пока штрафы не начнут выплачивать хулиганы, все это будет продолжаться и дальше. Без жестких мер ничего не сделаем. Такое поведение дискредитирует страну — эти люди дают повод отобрать у России чемпионат мира—2018.
Понимаю, что болельщики могут обидеться на мои жесткие слова, но нужно поддерживать свою команду цивилизованно. Надеюсь, в оставшихся матчах они будут вести себя спокойно», – сказал Симонян.