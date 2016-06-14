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    Симонян: «Поведение фанатов дискредитирует Россию, они дают повод отобрать ЧМ-2018»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал решение УЕФА условно дисквалифицировать сборную России до конца Евро-2016 из-за беспорядков болельщиков на матче с Англией.

    «Наказание строгое, но справедливое. До тех пор пока штрафы не начнут выплачивать хулиганы, все это будет продолжаться и дальше. Без жестких мер ничего не сделаем. Такое поведение дискредитирует страну — эти люди дают повод отобрать у России чемпионат мира—2018.

    Понимаю, что болельщики могут обидеться на мои жесткие слова, но нужно поддерживать свою команду цивилизованно. Надеюсь, в оставшихся матчах они будут вести себя спокойно», – сказал Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2016 17:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 июня 2016, 18:54

      Забирайте этот сраный ЧМ, все равно простым смертным людям туда не попасть, цены для чиновников. А за себя надо уметь постоять, все правильно пацаны сделали.

      -2
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 14 июня 2016, 18:13

      ....та все правильно сказал никита, только очень мягко!!!!....это быдло пьяное нужно оставить гнить в марсельских застенках или на рудниках евросоюза!!!!...они же, это мажористое быдло, кормятся с евробанков, обувая простой русский народ.....разве простой русский парень поедет во францию на месяц бухать, курить траву и дебоширить???....от куда средства?...та если бы и были, нормальный пацан так позорить россию не станет...это быдло и их надо оставить срок во франции отматать, а потом, что бы еще 150 тыс. евро выплатили на счета РФС.....они уже стока наворовали, что для них это копейки!!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Саня БУБА 14 июня 2016, 18:15

      100%

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 июня 2016, 18:10

      футбольные хулиганы дрались и будут драться... иногда хулиганам с другой страны тоже надо начистить очко,а это "кузьмичи" не сделают

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июня 2016, 17:32

      Не подпевай Мудко, боишься, что тебя снимут. Не выполняете обязательства
      по строительству стадионов и вообще по проведению чемпионата в России и
      теперь ищете повод как отказаться от проведения этого чемпионата.


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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 14 июня 2016, 18:14

      Медведев давеча сказал- " Денег нет.Держитесь!"

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 14 июня 2016, 18:17

      Хорошая причина.Потом железный занавес...

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      Рейтинг: +11227

      alp 14 июня 2016, 17:30

      немцы, англичане, поляки, и прочие - так же бузят, но, почему, то никто про позор не говорит. одни наши лизоблюды спортивные прогибаются..

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