УЕФА оштрафовал Россию на 150 тысяч и условно дисквалифицировал до конца Евро-2016

Второй раз прочел статью внимательно- всё справедливо. Действительно не нужно такие вещи устраивать на стадионе. И дисквалифицируют команду только в случае инцидента именно на стадионе. А вот за его пределами пусть мутузят друг друга сколько душе угодно. Для разнообразия можно в Ниццу сгонять, там с польскими и украинскими фанатами подраться...По мне так глупо это все. А если еще и задержат за беспорядки, так вообще бан на несколько лет.
УЕФА вынес наказание сборной России за поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, что в концовке встречи российские фанаты устроили беспорядки на стадионе и ворвались в сектор английских болельщиков.
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал РФС на 150 тысяч евро, а также наложил условную дисквалификацию на сборную России до конца турнира. В случае повторного нарушения правил команду Леонида Слуцкого отстранят от участия на чемпионате Европы.
Отмечается, что дисквалификация будет применена только в случае повторения инцидентов внутри стадионов.