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    УЕФА оштрафовал Россию на 150 тысяч и условно дисквалифицировал до конца Евро-2016

    УЕФА вынес наказание сборной России за поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2016 с командой Англии. Напомним, что в концовке встречи российские фанаты устроили беспорядки на стадионе и ворвались в сектор английских болельщиков.

    Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал РФС на 150 тысяч евро, а также наложил условную дисквалификацию на сборную России до конца турнира. В случае повторного нарушения правил команду Леонида Слуцкого отстранят от участия на чемпионате Европы.

    Отмечается, что дисквалификация будет применена только в случае повторения инцидентов внутри стадионов.

    Источник: УЕФА

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    14.06.2016 14:07
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +3136

      m40 14 июня 2016, 19:37

      Второй раз прочел статью внимательно- всё справедливо. Действительно не нужно такие вещи устраивать на стадионе. И дисквалифицируют команду только в случае инцидента именно на стадионе. А вот за его пределами пусть мутузят друг друга сколько душе угодно. Для разнообразия можно в Ниццу сгонять, там с польскими и украинскими фанатами подраться...По мне так глупо это все. А если еще и задержат за беспорядки, так вообще бан на несколько лет.

      1
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      Рейтинг: +187

      zubr252 14 июня 2016, 16:44

      А почему Англию не наказали .

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 14 июня 2016, 16:29

      .....та пусть попересажают все это пьяное быдло!!!!!....пусть они сгниют там, во французских подвалах!!! россия чище будет ровно на их количество!!!...вы на стадионах бываете???...порой хочется этих соплем енников порешить прямо там, на трибунах.....не надо их оправдывать, надо их воспитывать жестко и беспощадно!!!....разве во франции вы увидите на дорогах то быдло мажористое, что подрезает и играет в шашечки на наших дорогах???...это у них есть бабло ехать на евро, бухать там и дебоширить!!!!....лично я за то, что бы их там на рудники отправили...это позор россии!!!!

      6
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      Рейтинг: +56

      SaturnuS 14 июня 2016, 16:19

      Последний матч в группе с УЭЛЬСом играем, скорее всего там будут провокации со стороны Англичан, чтобы 2 команды из Британии вышли из группы.
      Можете заскринить. Написано 14.06.2016г.

      -3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > SaturnuS 14 июня 2016, 17:34

      И так с группы по три команды выходят

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 14 июня 2016, 16:01

      Слов нет, подосрали.... Ребята, рыло надо бить после танцев... С ув.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 июня 2016, 15:55

      Такие болельщики сборной нах..н не нужны!!!

      4
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 14 июня 2016, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Веселит меня вата русская. Кококо, провокаторы.
      Никто никого не провоцирует, бухать надо меньше и кулаками махать. Уже не впервый раз такое. Любит наш народ искать виноватых в своей тупости и быдловатости. Надо было сразу дискву давать и гнать домой все русское быдло, чтоб державу не позорили.

      -4
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      Рейтинг: +709

      monser08 > 3a zenit 14 июня 2016, 15:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Может и грубо , но по существу он прав, ведь это не впервые. Вот только жаль настоящих ценителей футбола , которые тоже страдают , да и престиж России тоже.

      -4
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 > 3a zenit 14 июня 2016, 19:09

      Не запутался, да, я гражданин РФ, просто слепо искать во всем виноватых, вместо того, чтобы признать свои косяки, может только конченое быдло и вата.

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee 14 июня 2016, 15:29

      да 100% кому то заплатят, чтобы это повторилось

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 14 июня 2016, 15:23

      Если мы выйдем из группы, то беспорядки специально устроят "засланные казачки"

      4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 июня 2016, 15:14

      Все равно получат пиздян. Этим провокаторам заплатили и не разграничили зону на стадике.

      -2
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