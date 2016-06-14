Слуцкий: «Ни в одном матче группового этапа сборная России не является фаворитом»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о состоянии игроков национальной команды накануне матча группового этапа чемпионата Европы-2016 со Словакией. Напомним, встреча состоится завтра и начнется в 16:00 по московскому времени.

«Эйфории не будет. Мы понимаем, что на Евро не было ни одной игры за явным преимуществом. Ни одна команда не играет так, чтобы нельзя было оказать сопротивление. Мы ни в одном матче не являемся фаворитами.

Все игроки готовятся к матчу — только Юра Лодыгин не примет участия в тренировке», – отметил Слуцкий.