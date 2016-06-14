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  • Бертранд: «В любой другой день мы бы спокойно обыграли Россию со счетом 2:0 или 3:0»

Бертранд: «В любой другой день мы бы спокойно обыграли Россию со счетом 2:0 или 3:0»

14 июня 2016, 15:01
9

Защитник сборной Англии Райан Бертранд считает, что в матче группового этапа чемпионата Европы-2016 с Россией его команда должна была побеждать.

«Мы по-прежнему сосредоточены на победах. Позитива в команде очень много. Так что к Уэльсу готовимся спокойно. Я действительно считаю, что Англия играла лучше России. Мы играли очень хорошо. В любой другой день мы бы реализовали шансы и спокойно бы выиграли 2:0 или 3:0. Но, к сожалению, в Марселе нам очень не повезло. Думаю, такого больше не повторится.

Беспорядки среди болельщиков? Конечно, это было не очень красиво… Правильно сказал Руни: все болельщики должны вести себя адекватно. Они — поддерживать нас, а мы — их. И мы не сомневаемся в безопасности на турнире. Потому не беспокоимся за свои семьи, приехавшие сюда», – сказал Бертранд.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Англия Бертранд Райан
Комментарии (9)
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Alex3920486
1465906054
В любой-другой день, вы бы хряпнули не нагибаясь..!! Вы играете не чуть не лучше, а даже хуже чем Раша. Так что будь здорофф, говнюк))
Ответить
KorolShut
1465906792
После драки кулаками не машут
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STAFOR13
1465907041
в любой другой хахахахахахаха клоун, если бы всё так было то мир бы вообще жил по принципу в любой другой день
Ответить
Totti11
1465907208
Чтобы выигрывать на больших турнирах, нужно ещё и характер иметь как РОССИЙСКАЯ команда!!! Так вот.....
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Edward52
1465907445
Если бы у бабушки были усы, то она была бы дедушкой. Счет 1-1, все остальное болтовня.
Ответить
18JG
1465907894
Слишком много разговариваешь. Видно, что тебе по ебалу еще не дали.
Ответить
BANNIKOV1970
1465908728
В любой другой день вы бы сосали
Ответить
Black Giz
1465910895
Немножко беременным нельзя быть.
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джон базелон
1465918024
Мы бы в любые другие 50 лет становились бы чемпионами Мира и Еаропы,но нам просто не повезло!
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