Бертранд: «В любой другой день мы бы спокойно обыграли Россию со счетом 2:0 или 3:0»

Защитник сборной Англии Райан Бертранд считает, что в матче группового этапа чемпионата Европы-2016 с Россией его команда должна была побеждать.

«Мы по-прежнему сосредоточены на победах. Позитива в команде очень много. Так что к Уэльсу готовимся спокойно. Я действительно считаю, что Англия играла лучше России. Мы играли очень хорошо. В любой другой день мы бы реализовали шансы и спокойно бы выиграли 2:0 или 3:0. Но, к сожалению, в Марселе нам очень не повезло. Думаю, такого больше не повторится.

Беспорядки среди болельщиков? Конечно, это было не очень красиво… Правильно сказал Руни: все болельщики должны вести себя адекватно. Они — поддерживать нас, а мы — их. И мы не сомневаемся в безопасности на турнире. Потому не беспокоимся за свои семьи, приехавшие сюда», – сказал Бертранд.