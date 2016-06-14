Защитник «Челси» заинтересовал «Спартак»

Столичный «Спартак» рассматривает возможность перехода в клуб центрального защитника Папи Джилободжи, права на которого принадлежат «Челси». Вторую часть прошедшего сезона футболист провел на правах аренды в «Вердере». За это время он провел в составе немецкого клуба 14 матчей, забив два гола и отдал одну результативную передачу.

Кроме 27-летнего сенегальца в шорт-лист «Спартака», входит и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который является приоритетной целью клуба.