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    Защитник «Челси» заинтересовал «Спартак»

    Столичный «Спартак» рассматривает возможность перехода в клуб центрального защитника Папи Джилободжи, права на которого принадлежат «Челси». Вторую часть прошедшего сезона футболист провел на правах аренды в «Вердере». За это время он провел в составе немецкого клуба 14 матчей, забив два гола и отдал одну результативную передачу.

    Кроме 27-летнего сенегальца в шорт-лист «Спартака», входит и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который является приоритетной целью клуба.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.06.2016 11:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 июня 2016, 23:15

      А меня вот Курникова например заинтересовала, но правда шансов как у Спартака...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июня 2016, 14:17

      Да я согласен-Чорлука бы не помешал бы.

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 14 июня 2016, 13:32

      А Чорлуку неплохо бы заманить, хотя при ужесточающемся лимите лучше на своих из Спартака-2 надо надеяться.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 11:45

      ... и нарекут его у нас папой Джины Лолобриджиды.

      -3
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