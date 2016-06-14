Куртуа: «Италия превзошла нас тактически»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа считает, что в концовке матча с Италией у его команды были шансы отыграться.

«Я очень огорчен. Мы сыграли недостаточно хорошо, если не считать концовку, в которой нам удалось создать несколько моментов, но этого не хватило для гола. Лучшие моменты имели итальянцы. Они играли более организованно и превзошли нас тактически.

Мы долго готовились. Но еще в товарищеских матчах против нас были рывки из полузащиты, я кричу-кричу, но никто не реагирует, в итоге нам забивают, мы проигрываем», – рассказал Куртуа.

Напомним, матч Бельгия – Италия закончился со счетом 0:2. Во первом матче группы Ирландия и Швеция поделили очки – 1:1.