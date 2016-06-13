Ирландия - Швеция

Златан настолько крут, что даже защитники соперников забивают с его подачи.
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|6 сентября, пятница
|22:45
|Ирландия
|1:2
|Швеция
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|22 марта, пятница
|23:45
|Швеция
|0:0
|Ирландия
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Италия
|3
|2
|0
|1
|3:1
|+2
|6
|2.
|Бельгия
|3
|2
|0
|1
|4:2
|+2
|6
|3.
|Ирландия
|3
|1
|1
|1
|2:4
|-2
|4
|4.
|Швеция
|3
|0
|1
|2
|1:3
|-2
|1
Вы даже на ЧЕ не можете нормальный онлайн сделать, на соккере такое всегда было....сайт ни о чем! спасибо! отписка!
походу ирландцы не проплатили бомбардиру.
соккер и сейчас функционирует.
Включи тв и вопрос будет решен
А зачем тогда сайт с футбольной тематикой, если включая ТВ, я решаю вопрос без него?!