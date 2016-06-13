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Главный судья:
Милорад Мажич (Врбас)
Материалы

Ирландия - Швеция

13.06.2016, Понедельник, 19:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 1 тур Ирландия - Швеция
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа C

6 сентября, пятница 22:45 Ирландия 1:2 Швеция

22 марта, пятница 23:45 Швеция 0:0 Ирландия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 3 2 0 1 3:1 +2 6
2. Бельгия 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. Ирландия 3 1 1 1 2:4 -2 4
4. Швеция 3 0 1 2 1:3 -2 1
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    Рейтинг: +439

    sold93 13 июня 2016, 22:55

    Златан настолько крут, что даже защитники соперников забивают с его подачи.

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    Рейтинг: +15

    Spiker_kbb 13 июня 2016, 19:50

    Вы даже на ЧЕ не можете нормальный онлайн сделать, на соккере такое всегда было....сайт ни о чем! спасибо! отписка!

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    Рейтинг: +439

    sold93 > Spiker_kbb 13 июня 2016, 20:17

    походу ирландцы не проплатили бомбардиру.

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    Рейтинг: +14769

    kykyi > Spiker_kbb 13 июня 2016, 20:41

    соккер и сейчас функционирует.

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    Рейтинг: +221

    ГераХэвиЛОКО > Spiker_kbb 13 июня 2016, 21:50

    Включи тв и вопрос будет решен

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    Рейтинг: +15

    Spiker_kbb > ГераХэвиЛОКО 13 июня 2016, 22:20

    А зачем тогда сайт с футбольной тематикой, если включая ТВ, я решаю вопрос без него?!

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