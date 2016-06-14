Австрия и Венгрия встретятся в своем первом матче ЧЕ-2016

В первом матче группы F на Евро-2016 сыграют сборные Австрии и Венгрии. Несмотря на поражение от сборной Нидерландов в последнем товарищеском матче перед поездкой во Францию, австрийцы спокойны и раскрепощены. Уверенная игра в квалификации, которая была пройдена без поражений, и индивидуальное мастерство футболистов делают австрийцев фаворитами во встрече с Венгрией. По составу открытым остается всего один вопрос – кто с первых минут сыграет справа в полузащите? Кандидата два: Мартин Харник и Марсель Сабитцер.

Сборная Венгрии последний раз выступала на чемпионате Европы 44 года назад, и несложно представить, что чувствуют игроки, готовящиеся к выходу на поле. Травмы Томаша Кадара и Герго Ловренчича вызывают определенное опасение, но в целом это не должно существенно сказаться на планах Бернда Шторка. Вратарю Габору Кираю предстоит стать самым возрастным участником в истории Евро, а Адаму Салаи, который последний раз забивал в декабре 2014 года, нужно доказать право и дальше играть на острие атаки.

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