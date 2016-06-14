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  • Буффон: «Мы были умнее, чем Бельгия, которая на бумаге сильнее нас»

Буффон: «Мы были умнее, чем Бельгия, которая на бумаге сильнее нас»

14 июня 2016, 01:26
4

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал игру своей команды в матче первого тура Евро-2016 против команды Бельгии (2:0).

«Я доволен, ведь мы победили именно тем способом, которым только и могли это сделать. Значит, мы понимаем свои сильные стороны, имеем уверенность в себе и готовы терпеть.

Сегодня наши парни были умнее на поле, чем Бельгия, которая на бумаге выглядит сильнее нас. Мы играли с душой и действовали очень организованно – такое единство редко встретишь.

Уверен, что все итальянцы гордились нами во время матча. Мы должны играть так в каждой встрече, иначе сегодняшняя победа не будет иметь смысла», – сказал Буффон.

Источник: Skysports
Чемпионат Европы Бельгия Италия Буффон Джанлуиджи
Комментарии (4)
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Garrincha58
1465885460
я не понимаю кто говорит что Бельгия сильнее на бумаге Буффон не хуже Куртуа а из полевых игроков только Азар и Де Брюнье могут считаться звездами остальные просто средние игроки как и в Италии
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Garrincha58
1465885546
кстати с такой защитой Бельгия дальше 1/8 не пройдет у нас и то сильней братки и игнешевич
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Marvianu
1465894125
Для Италии позор быть на бумаге слабее Бельгии. При всем уважении к последней
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Samov@r
1465909152
Посмотрев матч стало понятно что ценники на футболистов сб.Бельгии завышенные,ни кто не мог взять на себя игру и показать индивидуальное мастерство,у команды нет лидера,если бы был Компани,то ещё может быть и был бы другой результат,а так счёт все говорит за себя.Выход из группы под большим вопросом
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