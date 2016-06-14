Буффон: «Мы были умнее, чем Бельгия, которая на бумаге сильнее нас»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал игру своей команды в матче первого тура Евро-2016 против команды Бельгии (2:0).

«Я доволен, ведь мы победили именно тем способом, которым только и могли это сделать. Значит, мы понимаем свои сильные стороны, имеем уверенность в себе и готовы терпеть.

Сегодня наши парни были умнее на поле, чем Бельгия, которая на бумаге выглядит сильнее нас. Мы играли с душой и действовали очень организованно – такое единство редко встретишь.

Уверен, что все итальянцы гордились нами во время матча. Мы должны играть так в каждой встрече, иначе сегодняшняя победа не будет иметь смысла», – сказал Буффон.