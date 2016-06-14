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  • Кержаков: «Против Словакии переместил бы стопроцентного центрфорварда Смолова на свое место»

Кержаков: «Против Словакии переместил бы стопроцентного центрфорварда Смолова на свое место»

14 июня 2016, 00:20
21

Нападающий сборной России Александр Кержаков поделился размышлениями о возможной тактике россиян в матче второго тура Евро-2016 против команды Словакии.

«Если рассуждать теоретически, то я бы убрал Шатова на фланг, переместил стопроцентного центрфорварда Смолова на свое место и выпустил либо Широкова, либо Мамаева.

Не подумайте – я очень хорошо отношусь к Артему Дзюбе, он провел хороший матч с англичанами и должен в дальнейшем появляться на поле, но мы же сейчас говорим не о персоналиях, а о тактике.

Мне кажется, что против словаков названный вариант сработал бы оптимальнее. С ними не надо выходить на поле с целью перебодать соперника, перебороть его вверху. Там Шкртел и Дюрица, которые этот верх снимут, зато они более медленные, чем Смоллинг и Кейхилл, чем и нужно пользоваться.

Помните, как в финале Кубка России – вышел вместо Дзюбы Кокорин и все у «Зенита» получилось. А Артем уже в следующих матчах продолжил забивать. Однако, повторюсь, все это только мое личное мнение», – сказал Кержаков.

Источник: Спортфакт
Чемпионат Европы Россия Словакия Кержаков Александр
Комментарии (21)
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spaike
1465853479
Согласен с Сашей на 100%, со Словакией нужно играть с более быстрым и техничным нападением.
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kvm
1465854389
петушка забыли спросить
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Masteralex
1465854441
Это было очевидно ещё до Евро, что лучшее и быстрое нападение в данный момент из тех что есть составе: Шатов-Мамаев-Смолов-Самедов А мы опять по тем же граблям, что и с Чехией, Смолов меняется на Мамаева и нападение ничего не создаёт, 1 момент у Смолова и 3 у защитников Игнашевича и Березуцкого. Кокорина почти всю игру не было видно.
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Dammit
1465854501
Абсолютно согласен. Шатов в центре ничего не показывает, на своём месте -сможет. Мамаев + Смолов отлично взаимодействуют.Направо Самедова, и вполне может получиться. Но и Слуцкий сам себе не враг - выберет лучший вариант
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serginho8
1465856470
все верно говорит , ему надо было сборную на евро везти !)
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mdu86
1465878711
И Мамаева ему в пару
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vladimir-7
1465883003
Дзюбу необходимо ставить на игру, он будет верховые сбрасывать Смолову, да и сам нацелен на ворота, а Кокорина выпустить во втором тайме. Вместо кого, смотреть нужно по игре.
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Dizzel79
1465884087
Будущий тренер ))))
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REDWHITE_
1465888619
давно понятно, что Бревнище(дзюба) не вписывается в команду))))))
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REDWHITE_
1465888657
дзюба без хулка, просто мусор))))
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