Кержаков: «Против Словакии переместил бы стопроцентного центрфорварда Смолова на свое место»

Нападающий сборной России Александр Кержаков поделился размышлениями о возможной тактике россиян в матче второго тура Евро-2016 против команды Словакии.

«Если рассуждать теоретически, то я бы убрал Шатова на фланг, переместил стопроцентного центрфорварда Смолова на свое место и выпустил либо Широкова, либо Мамаева.

Не подумайте – я очень хорошо отношусь к Артему Дзюбе, он провел хороший матч с англичанами и должен в дальнейшем появляться на поле, но мы же сейчас говорим не о персоналиях, а о тактике.

Мне кажется, что против словаков названный вариант сработал бы оптимальнее. С ними не надо выходить на поле с целью перебодать соперника, перебороть его вверху. Там Шкртел и Дюрица, которые этот верх снимут, зато они более медленные, чем Смоллинг и Кейхилл, чем и нужно пользоваться.

Помните, как в финале Кубка России – вышел вместо Дзюбы Кокорин и все у «Зенита» получилось. А Артем уже в следующих матчах продолжил забивать. Однако, повторюсь, все это только мое личное мнение», – сказал Кержаков.