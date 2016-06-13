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Евро-2016. Бельгия уступила Италии

13 июня 2016, 23:51
23

В матче первого тура группового этапа Евро-2016 сборная Бельгии проиграла команде Италии со счетом 0:2. Победу итальянцам принесли точные удары Эмануэле Джаккерини и Грациано Пелле.

Ранее в этой группе Ирландия и Швеция сыграли вничью со счетом 1:1.

Евро-2106. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

Бельгия – Италия – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Джаккерини, 33; 0:2 – Пелле, 90+2.

Бельгия: Куртуа, Симан (Феррейра-Карраско, 75), Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Наингголан (Мертенс, 62), Феллаини, Де Брюйне, Азар, Р. Лукаку (Ориги, 73).

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Мотта, 78), Джаккерини, Дармиан (Де Шильо, 59), Эдер (Иммобиле, 75), Пелле.

Предупреждения: Кьеллини, 66; Эдер, 75; Бонуччи, 78; Мотта, 84.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Бельгия Италия
Комментарии (23)
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iron_Savior
1465851433
Всё по делу! Италия показала настоящую командную игру, они бились до последнего! Конте просто красавчик!!! как он игру выстроил - все по стрункам. Лучшая оборона на этом чемпионате именно у Италии. Очень рад за Буффона. Ну а Бельгия показала что не смотря на обилие звездных игроков команды у них НЕТ.
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семенчик
1465852192
Ставил на ничью! Но очень рад за Италию!
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макс438
1465852420
Италия порадовала
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Ronaldinho R10
1465852707
Ребята,однозначно для меня Италия показала пока что самый качественный и грамотный футбол из всех матчей на этом Евро.При всем шквале атак Бельгийцев, особенно во втором тайме,ни одна из них не довелась до 100% голевого момента.Ни одного сейва Буффона во втором тайме - это фантастика.Такая командная работа в защите,подстраховка на всех уровнях!А какие контр атаки,практически все заканчивались либо ударом, либо угловым.Такой качественный и, самое главное, умный футбол -настоящий праздник! Всех с праздником!Италию и болельщиков с великолепной победой!
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GeorgeXIII
1465853292
А все говорили: Бельгия
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SARSAD
1465853323
итальянское катеначчо в действии.
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y-ago
1465853471
Респект итальянцам! Бельгия с таким составом должна была их выносить, но этого не произошло благодаря отличной организации команды. Конте - умница! Вчистую переиграл своего оппонента.
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Симург
1465856516
Никогда не понимал, как такой чудесный народ, как итальянцы, славящиеся своей эмоциональностью и экспрессивностью, могут из года в год демонстрировать такой ультра-прагматичный тоскливый оборонительный анти-футбол. 90 минут насилия над болельщиком! Надеюсь, эта команда не пойдёт дальше 1/8, иначе чемпионат рискует быть безнадёжно испорченным, как это уже не раз случалось. Красота спасёт мир... от прагматичного футбола!
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Ailend
1465858881
Похож матч, на тот же "компот". Германии и Украины
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roman230582
1465876042
Смешно было читать и слышать до матча, что Бельгия фаворит. Никогда не стоит недооценивать итальянцев
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