Евро-2016. Бельгия уступила Италии

В матче первого тура группового этапа Евро-2016 сборная Бельгии проиграла команде Италии со счетом 0:2. Победу итальянцам принесли точные удары Эмануэле Джаккерини и Грациано Пелле.

Ранее в этой группе Ирландия и Швеция сыграли вничью со счетом 1:1.

Евро-2106. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

Бельгия – Италия – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Джаккерини, 33; 0:2 – Пелле, 90+2.

Бельгия: Куртуа, Симан (Феррейра-Карраско, 75), Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Наингголан (Мертенс, 62), Феллаини, Де Брюйне, Азар, Р. Лукаку (Ориги, 73).

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Мотта, 78), Джаккерини, Дармиан (Де Шильо, 59), Эдер (Иммобиле, 75), Пелле.

Предупреждения: Кьеллини, 66; Эдер, 75; Бонуччи, 78; Мотта, 84.

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