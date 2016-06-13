Агент Петреску: «Переговоры с «Кубанью» не закончены, завтра наступит ясность»

Румынский специалист Дан Петреску продолжает вести переговоры с «Кубанью». Об этом сообщил его агент Николай Пырнэу.

Ранее сообщалось, что стороны прекратили переговоры из-за соглашения, которое подразумевало выплату неустойки китайскому клубу «Цзянсу Сунин» за расторжение контракта с Петреску.

«Ни о какой неустойке китайскому клубу речи не идeт. Информация не соответствует действительности, этой неустойки просто нет. На данный момент переговоры не закончены, мы находимся в процессе. До завтрашнего дня информации не будет. Надеюсь, что завтра наступит ясность», – сказал Пырнэу.