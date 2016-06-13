Комментатор BBC: «Не хочу иметь с ЧМ в России ничего общего»

Футбольный комментатор радио BBC Алан Грин заявил, что отказывается ехать в Россию для освещения чемпионата мира 2018 года.

«Я уже бывал в России несколько раз. Первый визит в Москву был фантастическим: за четыре дня я увидел Красную площадь, мавзолей Ленина, храм Василия Блаженного и многое другое. Но больше я не хочу туда ехать. К сожалению, мне пришлось побывать там еще два раза в течение полугода.

Атмосфера во время финала Лиги чемпионов в Москве была ужасной. Когда я узнал, что Россия будет принимать ЧМ-2018, то понял, что не хочу иметь с этим ничего общего», – сказал Грин.