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Комментатор BBC: «Не хочу иметь с ЧМ в России ничего общего»

13 июня 2016, 23:16
17

Футбольный комментатор радио BBC Алан Грин заявил, что отказывается ехать в Россию для освещения чемпионата мира 2018 года.

«Я уже бывал в России несколько раз. Первый визит в Москву был фантастическим: за четыре дня я увидел Красную площадь, мавзолей Ленина, храм Василия Блаженного и многое другое. Но больше я не хочу туда ехать. К сожалению, мне пришлось побывать там еще два раза в течение полугода.

Атмосфера во время финала Лиги чемпионов в Москве была ужасной. Когда я узнал, что Россия будет принимать ЧМ-2018, то понял, что не хочу иметь с этим ничего общего», – сказал Грин.

Источник: Daily Mail
Россия
Комментарии (17)
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Freyk
1465849304
Ну, к сожалению, в чем-то он прав: у нас среди болельщиков больше принято ненавидеть соперников, чем искренне любить своих. Посмотрите на прозвища наших команд: «свиньи», «бомжи», «мусора» и т.д. В других странах, конечно, тоже такое есть, но мало где в таких количествах. Но культуру боления можно воспитывать. Надеюсь, наши болельщики примут любителей футбола со всего мира максимально дружелюбно, окажут им теплый прием, а не будут устраивать драки и стычки. Это поднимет авторитет России намного больше, чем махание кулаками. И тогда комментатор BBC, возможно, пожалеет, что он сюда не поехал.
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Chesn0k
1465850290
гомики решили валить имидж России в спорте всеми способами. теперь какого-то никому ненужного коментатора из бибиси отткопали
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1465850304
Ну так и физдуй в свою Англию и носа не высовывай. Тебя никто особо и не приглашает. Тоже мне, потеря.
Ответить
miklos
1465852130
Россия теперь с ума сойдет от горя. ага. что на одного британского болтуна на ЧМ будет меньше
Ответить
zra78
1465852130
И нам так тяжело от этого
Ответить
absurd9
1465855355
Вот по фиг на таких балоболов, по фиг!
Ответить
АртурZaСМ
1465874160
Блиииин, как это пережить????? Аланка умоляю тебя приезжай ты на ЧМ, а то он без тебя не состоится, только испортишь весь праздник своим отсутствием...
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sargassov
1465882687
Меняй работу Алан!)
Ответить
vladimir-7
1465883726
А тебя никто и не приглашает, в России ты не нужен хрен моржовый.
Ответить
neveldomha
1465885027
Это верно, в России педорасов мягко сказать не любят. И чтобы понять это, не нужно было проверять это еще два раза.
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