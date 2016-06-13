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    Мутко: «Во Франции есть представители наших правоохранительных органов»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о сотрудничестве с Францией в деле борьбы с футбольными хулиганами.

    «Мы активно сотрудничаем. У нас здесь, во Франции, есть представители правоохранительных органов, в сектор мы ставим своих стюардов. Если бы во время матча Англия – Россия была ограничительная линия между секторами, того, что там произошло, не случилось бы. Остальные 12 тысяч человек на стадионе прекрасно болели за свои команды, болельщики в основном нормальные люди», – сказал Мутко.

    Ранее министр спорта Франции Патрик Каннер призвал Россию заблокировать своих хулиганов.

    Источник: ТАСС

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    13.06.2016 22:46
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