Бельгия – Италия. Витсель начнет матч с первых минут

Стали известны составы сборных Бельгии и Италии, в которых команды начнут матч первого тура группового этапа Евро-2016.

В составе бельгийцев на поле с первых минут выйдет полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Бельгия: Куртуа, Симан, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Наингголан, Феллаини, Де Брюйне, Азар, Р. Лукаку.

Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси, Джаккерини, Дармиан, Эдер, Пелле.

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