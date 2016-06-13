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    Риисе объявил о завершении карьеры

    Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон-Арне Риисе объявил о завершении карьеры.

    «Я принял решение завершить карьеру. Вот так, прямо посреди сезона. О расторжении контракта с «Олесунном» мы договорились.

    Основная цель игры игры в футбол – это радость. В последнее время я обрел абсолютно иное чувство. Мне нравится выходить на поле, но я уже не чувствую этой радости. Я хотел закончить с футболом в Норвегии в 40 лет, но не могу. Слишком много пережито за эти 20 лет», – написал Риисе на своем официальном сайте.

    Напомним, помимо «Ливерпуля» 35-детний футболист защищал цвета «Олесунна», «Монако», «Фулхэма», «Ромы», АПОЭЛа и «Дели Динамос».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 13:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Norsk 25 августа 2016, 08:23

      Не знал, что норвежцы играют за пределами Скандинавии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      bk-oleg 13 июня 2016, 13:51

      Основная цель игры игры в футбол)
      35 детний футболист)
      Пиши диктанты!

      6
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > bk-oleg 13 июня 2016, 14:44

      Меня на Соккере за подобный пост в бан на неделю отправили))

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > bk-oleg 13 июня 2016, 17:28

      ахаха,3-й комментарий подряд открываю,и во всех ошибки.Гастарбайтеры что в редактуре походу в ночные смены пашут,очень переутомляются

      -2
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