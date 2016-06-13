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    Пресс-служба «Марселя»: «Наш клуб ничего не должен «Локомотиву», так как не имеем никакого отношения к решению CAS по делу Диарра»

    В «Марселе» отрицают какое-либо свое отношение к решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу хавбека Лассана Диарра, защищавшего ранее цвета «Локомотива». Напомним, CAS обязал экс-игрока железнодорожников выплатить компенсацию московскому клубу в размере 10-ти миллионов евро за односторонний разрыв соглашения в 2014-м году.

    Позже красно-зеленые обратились с письмом к провансальцам, потребовав заплатить вышеуказанную сумму за Диарра.

    «Летом 2015-го года «Локомотив» обратился в CAS, потребовав признать «Марсель» участником дела. Следом за работой, которую провел «Марсель», CAS отклонил требования «Локомотива» и прислал нашему клубу уведомление об этом. Поэтому «Марсель» никоим образом не относится к недавнему решению CAS», – говорится в заявлении «Марселя».

    Источник: ФК «Марсель»

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    13.06.2016 12:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 июня 2016, 20:22

      Сомневаюсь, что Локо что-нибудь получит от этого футбольного мошенника.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 июня 2016, 13:51

      По хорошему его вообще дисквалифицировать надо.

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