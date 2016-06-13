Бельгия и Италия сыграют в дебютном для себя матче на Евро-2016

13 июня свой первый матч на Евро-2016 проведут сборные Бельгии и Италии. Команды являются представителями группы E, в которой также выступают Ирландия и Швеция.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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