Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Билялетдинов: «Зачем вообще была нужна замена Руни, если механизм отлажено работал?»

    Опытный специалист Ринат Билялетдинов уверен в том, что наставник сборной Англии Рой Ходжсон допустил ошибку, убрав с поля нападающего Уэйна Руни в матче Евро-2016 с Россией (1:1).

    «Мы должны сказать спасибо главному тренеру англичан. Когда он менял Руни на Уилшира, у меня в первые мгновения вылетела фраза: «Ходжсон может перехитрить самого себя». С чем была связана эта перестановка? Да, можно объяснить попыткой укрепить центральную зону более свежим игроком. Однако выяснилось, что Уилшир в игру войти не успел. Это стало заметно еще по одному из предшествующих голу эпизодов, когда полузащитник на нашей половине поля ближе к флангу завозился, упустил острое продолжение и в итоге потерял мяч.

    Зачем вообще была нужна замена Руни, если механизм отлажено работал? Англия вела в счете, контролировала ход матча, держала мяч, а при потерях грамотно оборонялась и была способна организовать острую контратаку. А тут Ходжсон начал искать от добра добра, захотел еще больше усилить игру – и ошибся. Поэтому и следует тренерам 10 раз подумать, прежде чем выполнять перестановки. Да, бывают напрашивающиеся случаи: травмы, попытки переломить ход плохо складывающегося матча, усталость. Однако в этот раз замену Руни я не понял», – сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.06.2016 10:14
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 июня 2016, 12:47

      свои косяки сложно было объяснить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 13 июня 2016, 12:12

      Опытный специалист ахах, худший тренер я б сказал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 июня 2016, 11:13

      такое ощущение...что наши эксперты...переживающие за неправильные действия тренера сб англии...были бы счастливы ..еслибы гол сборной россии не состоялся...и уже не первый случай....может это и правильно...я за красивый футбол!..а не за такой который показывают некоторые сборные рекордсменов))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Чеславас 13 июня 2016, 17:00

      Уж лучше бы журналисты Зинатуллу Билялетдинова спросили. Он хоть умнее.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июня 2016, 10:28

      Ответ на Ваш вопрос, Ринат, в последнем слове Вашего же предпоследнего предложения. Альбионики к концу игры заметно сбавили обороты именно из-за усталости на фоне духоты и беспрерывных попыток добиться успеха. И когда тот пришел, силы, естественно, ушли.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11