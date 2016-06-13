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  • Кубок Америки-2016. Бразилия проиграла Перу и покинула турнир, гол Нобоа помог Эквадору разгромить Гаити

Кубок Америки-2016. Бразилия проиграла Перу и покинула турнир, гол Нобоа помог Эквадору разгромить Гаити

13 июня 2016, 06:30
17

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки в группе А сборная Бразилии уступила команде Перу и впервые с 1987 года не смогла пробиться в раунд плей-офф. В другом матче дня эквадорцы уверенно разобрались с Гаити (4:0) и заняли первое место в группе. Голом отметился известный российскому болельщику Кристан Нобоа. Вторую путевку в следующий этап получила сборная Перу.

Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа B. 3-й тур

Эквадор – Гаити – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Валенсия, 11; 2:0 – Айови, 20; 3:0 – Нобоа, 57; 4:0 – Валенсия, 78.

Бразилия – Перу – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Руидиас, 75.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Эквадор Гаити Бразилия Перу
Комментарии (17)
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Димон Алма-Ата
1465788947
Нет старой доброй Бразилии, Роналдо, Роналдинью, вот время было.
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Димон Алма-Ата
1465789249
Неймар один сегодня достоин старого поколения, и его на кубке не было, даже из группы выйти не смогли.
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rusti2006
1465794543
Молодцы Перуанцы
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pegas1276
1465795324
мда, не ожидал от бразильцев, кризис и у них видимо ...
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Adrian_Mutu
1465796915
позор бразильцам,очень слабое выступление
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алекс88
1465797162
Не только мы позориться умеем
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ЖОРРО
1465804550
Печаль...поедут ли они в Россию?)))
Ответить
ivanthebest
1465807042
Дунга клоун...
Ответить
serghio1990
1465811447
ну с таким подбором игроков у бразилии не удивительно что они не вышли из группы
Ответить
roman230582
1465825598
вот это нежданчик
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