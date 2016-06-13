Кубок Америки-2016. Бразилия проиграла Перу и покинула турнир, гол Нобоа помог Эквадору разгромить Гаити

В матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки в группе А сборная Бразилии уступила команде Перу и впервые с 1987 года не смогла пробиться в раунд плей-офф. В другом матче дня эквадорцы уверенно разобрались с Гаити (4:0) и заняли первое место в группе. Голом отметился известный российскому болельщику Кристан Нобоа. Вторую путевку в следующий этап получила сборная Перу.

Кубок Америки-2016. Групповой этап. Группа B. 3-й тур

Эквадор – Гаити – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Валенсия, 11; 2:0 – Айови, 20; 3:0 – Нобоа, 57; 4:0 – Валенсия, 78.

Бразилия – Перу – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Руидиас, 75.