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Судьи
Главный судья:
Хери Варгас Каррено

Эквадор - Гаити

13.06.2016, Понедельник, 01:30 мск Нью-Джерси, стадион Мет Лайф Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Кубок Америки, 3 тур Эквадор - Гаити
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Перу 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Эквадор 3 1 2 0 6:2 +4 5
3. Бразилия 3 1 1 1 7:2 +5 4
4. Гаити 3 0 0 3 1:12 -11 0
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    Рейтинг: +17

    CMRDSA 12 июня 2016, 15:34

    П1

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