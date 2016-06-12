Евро-2016. Германия обыграла Украину

Сборная Германии в первом туре Евро-2016 обыграла Украину со счетом 2:0. Первый гол в этой встрече забил защитник Шкодран Мустафи в начале первого тайма. В компенсированное ко второй половине время отличился Бастиан Швайнштайгер, который появился на поле за две минуты до этого.

Чемпионат Европы-2016. Группа С. 1-й тур

Германия – Украина – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мустафи, 19; 2:0 – Швайнштайгер, 90.

Германия: Нойер, Мустафи, Хектор, Боатенг, Хеведес, Дракслер (Шюррле, 78), Кроос, Гетце (Швайнштайгер, 90), Хедира, Озил, Мюллер.

Украина: Пятов, Хачериди, Федецкий, Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Зозуля (Селезнев, 66), Коваленко (Зинченко, 74), Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка.

Предупреждения: Коноплянка, 68.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов