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Евро-2016. Германия обыграла Украину

12 июня 2016, 23:51
28

Сборная Германии в первом туре Евро-2016 обыграла Украину со счетом 2:0. Первый гол в этой встрече забил защитник Шкодран Мустафи в начале первого тайма. В компенсированное ко второй половине время отличился Бастиан Швайнштайгер, который появился на поле за две минуты до этого.

Чемпионат Европы-2016. Группа С. 1-й тур

Германия – Украина – 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мустафи, 19; 2:0 – Швайнштайгер, 90.

Германия: Нойер, Мустафи, Хектор, Боатенг, Хеведес, Дракслер (Шюррле, 78), Кроос, Гетце (Швайнштайгер, 90), Хедира, Озил, Мюллер.

Украина: Пятов, Хачериди, Федецкий, Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Зозуля (Селезнев, 66), Коваленко (Зинченко, 74), Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка.

Предупреждения: Коноплянка, 68.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Германия Украина
Комментарии (28)
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shurik45
1465764946
Украинцы смотрелись достойно. Удача сегодня от них отвернулась...
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cska-62
1465765183
Всё закономерно. Проведённый сегодня в Киеве гей-парад ещё до матча вдохновил свою сборную стать для «беззащитной Германии» пассивным европартнёром. Немцы всё оформили нежно, совсем не больно, и со стандартного положения. Ну и чуть-чуть добавили жару в самом конце. Просто боюсь себе представить, что сделают с «жовто-блакитными» североирландцы, если случайно увидят фильм о том, как комбайнёры и трактористы расправились вроде бы как с регулярной армией в Дебальцево, а полякам напомнят про волынскую резню!
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Devil56
1465765441
Украина неплохо смотрелась
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Добрый Бобер
1465765463
По-любому, русские виноваты.
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Топс
1465766155
Украина
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Ronaldinho R10
1465766409
Играли наши горе-соседи в первом тайме очень даже.Но,как оказалось,это Германия заспанная вышла.Второй тайм поставил все на свои места.Немцы - машина.Когда надо-прибавят,когда надо-убавят.Ну и Бастиан красиво вышел)!
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sargassov
1465766620
Завтра напишут, что в этом прослеживается "рука Москвы"
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Art00000
1465766823
А вы хотели увидеть Россию укатанную бундестимом?Далеко не загадывая , скажу , что все было бы так же! Первый тайм Украина провела очень толково! Все впереди...
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SERGEI.S71
1465767984
Это им (украм) не с английскими флагами прыгать и обсерать Россию!
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CheKubana
1465774585
Отсосали редкостные укропоидные твари
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