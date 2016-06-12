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    Лагербек: «Пепе не затерялся бы в Голливуде»

    Главный тренер сборной Исландии Ларс Лагербек перед матчем Евро-2016 против Португалии отметил актерские способности соперников.

    «Мы все знаем, как некоторые португальцы умеют «нырять». У нашего соперника есть лучший игрок в мире, но Роналду еще и отличный актер. А в финале Лиги чемпионов мы видели актерскую игру от человека, который не затерялся бы в Голливуде. Да, я имею в виду Пепе. Он мог бы получить там работу, хотя я не знаю, какие там требования.

    Считаю, что таких игроков нужно дисквалифицировать после матчей по видеоповторам. Симуляции нужно убрать из футбола», – заявил Лагербек.

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    Источник: The Guardian

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    12.06.2016 23:36
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 июня 2016, 13:33

      это точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 13 июня 2016, 01:26

      100% прав

      1
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