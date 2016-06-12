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    Маркевич: «Такие действия болельщиков ставят под угрозу ЧМ-2018 в России»

    Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал беспорядки после матча Англия – Россия (1:1).

    «Разве это впервые? Я, например, совершенно не удивлен. Теперь обязательно должны быть санкции касательно России. Какие? Не только финансовые. Таких горе-болельщиков нужно немедленно отправлять домой. Технические возможности для такого есть. Можно просмотреть записи видеокамер, вычислить всех до одного и запретить им выезд за пределы России.

    Конечно, такие агрессивные действия ставят под угрозу чемпионат мира-2018 в России. Это вопрос к ФИФА. Они должны определиться, решение – за ними», – заявил Маркевич в интервью «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 20:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18

      Wer-002 14 июня 2016, 15:04

      А хренли 2012 году Польша избили наших Молчали все ааааа

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 13 июня 2016, 20:51

      при чем тут чм-2018???? наказывать нужно французов, за провал в организации турнира. если кто не заметил, то в беспорядках участвовали и немцы, и поляки, и северо-ирландцы, и англичане, и украинцы. то ли еще будет. а англичане оказались плаксивыми девочками, получили люлей, а за что уже не помнят.

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 13 июня 2016, 04:25

      Лишь бы повод найти :) За своими болельщиками следите.

      1
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 13 июня 2016, 00:51

      Вафел.

      1
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 июня 2016, 00:47

      ЧМ не отберут, потрындеть - могут

      0
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      Рейтинг: +32

      Zetenberg 12 июня 2016, 21:29

      гавнодав..

      5
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      Рейтинг: +806

      тигрик 12 июня 2016, 21:23

      Не поперхнись пеной псина...я хоть и очень осуждаю поступки быдла но ты походу чел ваще с крешей не дружишь

      7
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 июня 2016, 20:40

      эвропа вам дала понять, что вы ей на* ненужны, сиди клоун готовься уже к зиме начинай, дровишек поднабери, а кридит твоя жена отработает за газ

      4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 12 июня 2016, 20:26

      Старый беззубый еврей пытается укусить)) А то, что еще за три дня до ЧЕ-2016 французские и английские болельщики крушили на улицах всё подряд, никого не напрягает?! Не хрен освистывать гимн России и глумиться над нашим флагом, тогда и зубы целы будут.

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