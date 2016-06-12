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    Беленов может перейти в «Анжи»

    Голкипер «Кубани» Александр Беленов во время летнего трансферного окна может стать игроком «Анжи». По информации источника, футболист не хочет выступать в ФНЛ, куда по итогам сезона вылетела краснодарская команда, и намерен продолжить карьеру в РФПЛ.

    По данным Transfermarkt, стоимость Беленова составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне вратарь провел за «Кубань» в РФПЛ 31 матч, в которых пропустил 41 гол.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 17:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 12 июня 2016, 20:42

      Хороший вратарь и просто человек. Уважуха!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 июня 2016, 19:38

      В Анжи избыток хороших киперов! Зачем?

      0
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      ...
      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov > Томь вперёд 12 июня 2016, 20:43

      Юрченко покинул Анжи, а Помазан слишком мягок

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 12 июня 2016, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "В нынешнем сезоне вратарь провел за «Кубань» в РФПЛ 31 матч"
      За 30 матчей успел в 31-ом принять участие, молодец!

      -7
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Fju-2 12 июня 2016, 18:21

      И впрямь молодец!ведь он помимо 29 матчей в чемпионате,провел еще 2 игры в переходных матчах с Томью.И если ты ходил в школу то сложив два числа получишь сумму которая наверняка тебя удивит

      2
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      ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Недовольный 12 июня 2016, 19:45

      Можно ещё помимо стыковых матчей кубковые приплюсовать, тогда получится другое число, а по факту в РФПЛ он провёл 29 матчей.

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Fju-2 12 июня 2016, 22:07

      Переходные матчи это часть турнира под названием Чемпионат России по футболу 15/16 (т.е той самой Российской Футбольной Премьер-Лиги),а Кубок России это другой турнир.

      -1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Недовольный 12 июня 2016, 22:28

      Чемпионат России по футболу это не тоже самое, что Российская Футбольная Премьер Лига
      РФПЛ - это лишь одна лига, а Чемпионат России включает несколько лиг в том числе ПЛ и ФНЛ

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Fju-2 12 июня 2016, 23:52

      Пиздец ты тугой.Пишу как для 13 летнего дебила,по другому не поймешь походу: Чемпионат России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги 15/16, т.е РФПЛ. Помимо этого есть международные и национальные турниры,одним из национальных турниров является Кубок России по футболу. Хотя ты с северной свалки,тогда все понятно....вам можно все матчи считать скопом, вы разницы все равно не поймаете,бомжам это свойственно,городок такой

      -2
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > Недовольный 13 июня 2016, 02:45

      О тебя бомбит-то)
      Я как раз ничего скопом не считаю.
      Так сколько матчей в РФПЛ провёл Беленов? Правильно - 29.
      Стыковые же матчи являются дополнительным соревнованием РФС.

      1
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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 12 июня 2016, 17:56

      Интересно

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