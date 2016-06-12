Василий Березуцкий: «Не нужно преувеличивать значение ничьи с Англией – мы пока ничего не сделали»

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился впечатлениями от ничьи с командой Англии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 (1:1).

«К концу матча «наелся», очень сильно устал, но, как бы банально и бравурно это ни звучало, матч завершается только с финальным свистком, поэтому пошел вперед, тут вариантов никаких. Но преувеличивать значение результата не нужно, мы пока ничего не сделали, это просто одно очко в матче с Англией, выводы только по итогам групповой стадии. Поэтому про англичан забываем и уже готовимся к Словакии», – сказал Березуцкий.