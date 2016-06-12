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    Колосков: «Поведение российских болельщиков? Полагаю, что до снятия очков не дойдет»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал понять, что Россию вряд ли накажут серьезными санкциями за поведение болельщиков в матче с командой Англии. Напомним, что в концовке встречи около 30 российских фанатов прорвались в сектор с английскими болельщиками.

    «Полагаю, что до снятия очков не дойдет. Убежден, что максимум это очень солидный денежный штраф будет наложен на РФС, других санкций не будет», – отметил Колосков.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 11:22
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 июня 2016, 16:13

      Доведут до переноса ЧМ 2018 в другую страну.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 12 июня 2016, 13:17

      Французские полицейские какие-то ряженые. Судя по фото и видео из Марселя они в основном просто стояли. И вот на лицо результат их пассивности

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      df44 12 июня 2016, 13:09

      А куда смотрела служба безопасности

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 июня 2016, 12:33

      Наказать надо службы безопасности, с фанатов какой спрос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 июня 2016, 11:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пускай забирают 1 очко.

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 > Mr Abdullaev 12 июня 2016, 13:13

      Твоё;)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 июня 2016, 11:51

      А где ж ихние "предохранительные" органы были-это прежде всего их бардак!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 июня 2016, 11:29

      Ну штраф и штраф....не из своего же кошелька он платить будет...нет чтоб изначально работать с болельщиками чтобы не покориться на всю Европу...

      1
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