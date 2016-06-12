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    Малафеев: «Наша сборная сделала отличный подарок ко Дню России!»

    Голкипер Вячеслав Малафеев, комментировавший встречу группового этапа Евро-2016 между сборными России и Англии, поделился впечатлениями от игры.

    «Рад испытать на себе новую роль и с интересом наблюдал за игрой нашей сборной в роли комментатора! Спасибо за поддержку и эмоции, это было круто! Наша сборная сделала отличный подарок ко Дню России! С отличным результатом, с прекрасным праздником! Вперед, Россия!», – сообщил Малафеев.

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    Источник: Instagram

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    12.06.2016 08:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 12 июня 2016, 10:04

      "ДЕНЬ РАСПАДА ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ " .

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 12 июня 2016, 10:01

      Молодцы ребята!!!

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