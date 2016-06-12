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    Нойштедтер: «Штрафного не было, Щенников не фолил»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер после ничьей с Англией в матче группового этапа Евро-2016 отметил, что национальная команда набрала очень значимое для себя очко, а также прокомментировал эпизод с назначенным штрафным, после которого англичане забили гол в ворота Игоря Акинфеева.

    – Во втором тайме мы лучше сыграли. Лучше стояли в защите. Вместе с опорниками, фланговыми игроками и нападающими лучше накрывали соперника.

    – Результат закономерный, или, все-таки, повезло?

    – Спасибо Игорю – он тащил, выручал. Штрафного там не было, Жора не фолил. Так что я бы не говорил о везении. Рады, что забиваем на последней минуте и делаем 1:1. Это очко очень важно для нас. Сейчас нужно снова собирать силы и готовиться к следующему матчу.

    – Как прокомментируете поведение болельщиков после финального свистка.

    – Я ничего не видел.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 07:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3682

      lordmrv 12 июня 2016, 10:53

      Акинфеев, я тут иногда дул против тебя, прости! Остальным - отскочили, и на том спасибо. Это наша команда, давайте поддержим и не будем обсирать, не смотря на клубные пристрастия.

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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 12 июня 2016, 10:46

      Да постоянно он свистел в сторону ворот России,боялся давления трибун походу..

      3
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 12 июня 2016, 10:16

      лучший игрок матча конечно Акинфеев.
      а худший.. да все нападение никуда! Акинфеев тащил, а оборона забила. Где же нападающие хваленые?????

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Ховрино 446 12 июня 2016, 11:27

      нападение также работало на оборону, если бы не их помощь "непонятной" опорной зоне, то влетели бы значительно больше и уже бы и гол не помог.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Ховрино 446 12 июня 2016, 11:43

      а по-моему так худший, однозначно, Головин. Хотя по первому тайму худшим был Нойштедтер.

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      Рейтинг: +517

      kazak1975 12 июня 2016, 10:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Играть надо против всех, и судей в том числе. Слуцкий не тянет сборную. Его нужно менять, как можно быстрее, пока не загубил команду.

      -4
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 12 июня 2016, 09:41

      Слуцкий убивает малейшую инициативу у игроков.Пример Щенников.Этот парень все пасы отдавал только назад.Все,все до 91 минуты,и единственный пас вперед и гол.А,если бы хотя половину ударов шли на обострение игры результат мог быть иным.Тренер трусоватый!!!

      5
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат > Boniel+ 12 июня 2016, 11:44

      Я согласен. Этот же состав при другой установке на игру мог бы выглядеть куда сильнее. Вчера показали 30% от того, что они могут, и это конечно, из-за Слуцкого.

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 июня 2016, 09:03

      Смольников и Шатов были хороши. ну и Акинфеев. без него бы вдулись давно

      10
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 12 июня 2016, 08:49

      кокорин , смолов и дзюба нули

      -1
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      Рейтинг: +29

      Дмитрий34 > B_A_IV 12 июня 2016, 11:46

      не согласен. если бы ты смотрел матч то увидел бы сколько прекрасных падач и атак организовал Кокорин и сколько отборов и обводок сделал Федя.
      Дзюба согласен ничего толком не сделал.

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      Рейтинг: +115

      rm4612 12 июня 2016, 08:47

      Россия провела хороший матч с точки зрения отдачи, но было немало брака и везения. Англии же не хватило точных ударов при завершении атак, которых было много. Щенников не нарушал правила, это Алли на него прыгнул. Побыстрее бы ввели видеоповторы для судей.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 июня 2016, 08:32

      Я ожидал худшего- но нормально команда сыграла -хотя я до сих пор считаю,что Щенников лишний в основном составе.

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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 12 июня 2016, 08:31

      Макаронник- Лучший судья???? Финалы судил. придумал фол, которого и в помине не было. Вот о чем Мутко думать и говорить должен. А наши болельщики красавцы. За Флаг и Гимн поруганные встали грудью. И показали кто есть кто. 30 человек разогнали целый сектор. Респект им. Пусть уважают чужую страну и не освистывают гимн и не рвут Российские флаги.

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > ljrljr0505 12 июня 2016, 10:09

      Хватит уже этими конченными гопниками, как героями гордится! Кучка быдларей подралась с такой же кучей быдларей , это не клубные матчи, тут куча семей и детей! Французская полиция тоже хороша, в России бы такое за пару минут разогнали.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Аликерич 12 июня 2016, 10:50

      У нас бы и посадить могли.И в отделении отпи..дить.И бутылку засунуть.Все можем

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