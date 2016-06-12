На российского болельщика заведено уголовное дело после беспорядков в Марселе

Французская полиция завела уголовное дело на одного из российских фанатов по итогам беспорядков в Марселе, которые сопровождали матч сборных России и Англии (1:1). Об этом сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«У нас есть информация, что на одного из наших болельщиков было заведено уголовное дело по факту столкновения с фанатами сборной Англии. Мы держим с ним связь, но все будет более-менее ясно только завтра», – сказал Шпрыгин.

Напомним, после фанатских столкновений в больницы Марселя попали 35 человек. У одного из англичан случилась остановка сердца, еще четверо находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что УЕФА откроет дисциплинарное дело по этому поводу.