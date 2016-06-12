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    Дюрица: «Матч с Россией будет, как говорится, за шесть очков»

    Защитник сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал результат матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (1:2) и поделился ожиданиями перед игрой с Россией.

    В чем, на ваш взгляд, причина неудачи?

    – Футбол – такой вид спорта. В нем всегда кто-то проигрывает. Впереди еще два матча – с Россией и Англией. Будем к ним готовиться.

    – Игра с Россией будет решающей?

    – Это, как говорится, игра за шесть очков. Моментов у нас было больше, чем у Уэльса. Теперь во встрече с Россией надо реализовать свое.

    – Как оцениваете гол, пропущенный со штрафного?

    – Бэйл – молодец! Он пробил хитро. Мяч вроде бы летел по центру и вдруг изменил направление.

    – А когда Уэльс забивал второй гол, вы могли помешать Робсон-Кану?

    – Если честно, этот игрок толком не попал по мячу. Он не хотел пробить так, как получилось. Ему просто повезло. А в итоге у Уэльса полтора момента – и два гола, – сказал Дюрица.

    После первого тура в группе B Россия имеет одно очко, сборная Словакии осталась без набранных баллов. Между собой эти команды сыграют 15 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2016 05:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      palych1974 12 июня 2016, 05:37

      Со словаками будет тяжеленный матч...

      2
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      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > palych1974 12 июня 2016, 11:50

      не думаю, что на ЧЕ бывают легкие матчи, даже Швейцария играла против 10 албанцев и чуть в ничью не катанула в конце.

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      Рейтинг: +139

      palych1974 > ASG 12 июня 2016, 14:04

      Согласен! Вообще, турнир - то боевой получается... По крайней мере, пока...

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