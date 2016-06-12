Лев: «Украинцы сильны физически»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Украины.

«Достоинство украинской команды состоит в том, что их футболисты очень сильны физически.

Наша команда с нетерпением ждет начала турнира. Имя капитана я назову на собрании команды в воскресенье», – сказал Лев.

Также наставник немцев рассказал о состоянии защитника Матса Хуммельса, который получил травму перед началом турнира.

«Он готов на сто процентов и уже тренировался в общей группе. Тем не менее ему еще рано выходить на поле. Я рассчитываю на него со следующей недели».

Матч Германия – Украина состоится в воскресенье, 12 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.