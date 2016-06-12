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    Мутко: «Штраф нам будет от УЕФА, я так понимаю. Неправильно себя вели»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко предположил, какое наказание может назначить УЕФА по итогам беспорядков до и после матча сборных Англии и России (1:1). Напомним, по этому поводу будет открыто дисциплинарное дело.

    «Штраф нам будет от УЕФА, я так понимаю. Неправильно себя вели. Сейчас посмотрим, группа ли это была, которые наши, или просто по билетам прошли туда. Что сделаешь? Досмотровые вещи и прочее немножко не того уровня, как мы делаем. Потоки разделять надо, много нюансов», – сказал Мутко.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2016 04:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2

      Симург 12 июня 2016, 10:54

      Да, стилистика высказывания "волосы, которые на голове, дыбом встань делает". Такое ощущение, что его перевели на английский и обратно с помощью компьютерного переводчика. С такими высказываниями только инструкции писать для китайской техники.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 12 июня 2016, 08:21

      Если оскорбили и надругались над Флагом твоей страны, освистали Гимн твоей страны, оскорбили Президента твоей страны, то НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ поступили АБСОЛЮТНО правильно!!! И ЕЩЕ мало этим англичашкам недоделанным. Никчемные людишки, Поделом. А Министр спорта пусть на защиту встает.Это его работа не давать в обиду своих... Я до приличия вежлив и дружелюбен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      NEO26 12 июня 2016, 06:43

      да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 12 июня 2016, 06:18

      Этот Мутко какую страну представляет ? Россию ? Имеются сомнения...

      1
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      Рейтинг: +127

      талхк 12 июня 2016, 06:15

      потому что только дауны продают сектора по соседству, двух враждующих торсид.

      3
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      Рейтинг: +48

      wattman 12 июня 2016, 04:49

      Он давно стал говорить как Йода из "Звездных Войн"?
      - Штраф нам будет от УЕФА идти. Потоки разеляй ты, ньюансы есть.

      7
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      Рейтинг: +592

      spaike 12 июня 2016, 04:29

      Конечно, так нельзя вести себя на стадионе, но впервую очередь тут вина организаторов.

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > spaike 12 июня 2016, 11:35

      Как ни организовывай, а последнее слово - лезть в бутылку или нет - за тобой.

      1
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