Мутко: «Штраф нам будет от УЕФА, я так понимаю. Неправильно себя вели»

Да, стилистика высказывания "волосы, которые на голове, дыбом встань делает". Такое ощущение, что его перевели на английский и обратно с помощью компьютерного переводчика. С такими высказываниями только инструкции писать для китайской техники.
Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко предположил, какое наказание может назначить УЕФА по итогам беспорядков до и после матча сборных Англии и России (1:1). Напомним, по этому поводу будет открыто дисциплинарное дело.
«Штраф нам будет от УЕФА, я так понимаю. Неправильно себя вели. Сейчас посмотрим, группа ли это была, которые наши, или просто по билетам прошли туда. Что сделаешь? Досмотровые вещи и прочее немножко не того уровня, как мы делаем. Потоки разделять надо, много нюансов», – сказал Мутко.
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