Ходжсон был оскорблен вопросом про Березуцкого

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон был возмущен вопросом о том, запомнит ли он теперь фамилию защитника сборной России Василия Березуцкого. Напомним, именно гол Березуцкого принес россиянам ничью в матче с англичанами (1:1).

«Вы всерьез это спрашиваете? По вашему мнению, это серьезный вопрос?! Мне известны имена всех футболистов сборной России, мы же готовились к этому матчу. Такими вопросами вы меня оскорбляете. Это не имеет абсолютно никакого отношения к сегодняшней игре!», – сказал Ходжсон.