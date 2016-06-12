Глушаков: «Мне не обидно, что гол записали на Васю»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков дал свой комментарий после матча Евро-2016 против Англии.

«Конечно, мне не обидно, что гол записали на Васю. Главное, что забили. Я просто доигрывал момент, бежал на дальнюю.



Не сказал бы, что была установка играть на 0:0. В принципе, мы выполнили то, о чем нас просил Леонид Викторович.



Штрафной, с которого забили англичане? Не знаю, был ли он. Честно, не видел момента», – заявил Глушаков.

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