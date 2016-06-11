Жиру: «В моменте с моим голом судья мог зафиксировать нарушение»

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал эпизод матча с Румынией, в котором он забил первый гол Евро-2016.

«Я не почувствовал, что задел руку голкипера. Но после просмотра повтора я убедился, что судья мог зафиксировать нарушение. Но мы находились не во вратарской, поэтому контакт был допустим. Всегда есть риск фола, когда ты пытаешься подпрыгнуть. Хорошо, что арбитр его не зафиксировал», – заявил Жиру.