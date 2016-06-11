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    Жиру: «В моменте с моим голом судья мог зафиксировать нарушение»

    Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал эпизод матча с Румынией, в котором он забил первый гол Евро-2016.

    «Я не почувствовал, что задел руку голкипера. Но после просмотра повтора я убедился, что судья мог зафиксировать нарушение. Но мы находились не во вратарской, поэтому контакт был допустим. Всегда есть риск фола, когда ты пытаешься подпрыгнуть. Хорошо, что арбитр его не зафиксировал», – заявил Жиру.

    Источник: Marca

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    11.06.2016 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 11 июня 2016, 23:39

      Какой мог, он должен был это сделать... как достал этот фактор человеческий и предвзятость.. когда уже видео-повторы введут....

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