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    Евро-2016. Сборная Швейцарии минимально обыграла Албанию

    В матче 1-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Швейцарии добилась минимальной победы над командой Албании – 1:0. Три очка швейцарцам принес быстрый гол в исполнении Фабиана Шера.

    Отметим, что с 36-й минуты Албания играла в меньшинстве: удаление за две желтые карточки получил Лорик Цана.

    Чемпионат Европы-2016. Группа А. 1-й тур

    Албания – Швейцария – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Шер, 5.

    Албания: Бериша, Хисай, Цана, Маврай, Аголли, Абраши, Кукели, Т. Джака (Каце, 61), Роши (Цикалеши, 74), Садику (Гаши, 82), Леньяни.

    Швейцария: Зоммер, Лихштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Бехрами, Г. Джака, Шакири (Фернандес, 88), Джемаили (Фрай, 76), Мехмеди (Эмболо, 62), Сеферович.

    Предупреждения: Цана, 23; Каце, 63; Кукели, 89; Маврай, 90 – Шер, 14; Бехрами, 66.

    Удаление: Цана, 36.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 17:50
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