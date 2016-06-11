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    Албания – Швейцария. Братья Джака сыграют друг против друга в стартовых составах

    Стали известны стартовые составы сборных Албании и Швейцарии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы во Франции.

    Албания: Бериша, Хисай, Цана, Маврай, Аголли, Абраши, Кукели, Т. Джака, Роши, Садику, Леньяни.

    Швейцария: Зоммер, Лихштайнер, Шер, Джуру, Родригес, Бехрами, Г. Джака, Шакири, Джемаили, Мехмеди, Сеферович.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Феликс-Бола» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: Twitter

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    11.06.2016 15:27
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